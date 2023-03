Kinderbuchautorin aus Neuss Happy End für „Hedi Hummel“

Illustriert wurde das Buch von Saskia Diederichsen und man schließt das freundliche, runde Hummelmädchen mit dem roten Haarband und ihre Freunde gleich ins Herz. Die Reihe um Egon Eichhorn, wie der Titelheld des ersten Buches von Alina Gries heißt und mit dem sie gerade ihre 100. Lesung absolviert hat, und seine Freunde soll weitergehen, berichtet die 30-jährige Autorin. Die Geschichte um Hedi sei etwas anspruchsvoller und liefere mehr Sachinformationen, wie zum Beispiel ein Glossar am Ende des Buches, das beim Vorlesen mit Erklärungen unterstützen kann. Und: Wer direkt bei der Autorin bestellt, bekommt ein Tütchen Samen für Wildblumen dazu, so dass man auf dem eigenen Balkon oder im Garten selber ein Stück Insektenglück schaffen kann. „Wenn jeder einen kleinen Beitrag leistet, ist in der Summe schon viel getan,“ so Alina Gries hoffnungsvoll.