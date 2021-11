Alexius/Josef Krankenhaus in Neuss : Wenn die Seele den Körper krank macht

Bundesweites Modellprojekt im Blick (v.l.): Marion Kux, Corinna Lottmann und Johanna Bretschneider. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Das Alexius/Josef Krankenhaus ist neben Frankfurt (Main), Göppingen und Greifswald am Projekt „Psy-Komo“ beteiligt. Es richtet sich an Menschen mit psychischen und weiteren Erkrankungen.

Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen haben ein besonders hohes Risiko für zusätzliche körperliche Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes, Herz-, Gefäß- oder Lungenkrankheiten. Oft ist es so, dass diese körperlichen, also die somatischen Beschwerden, in den Hintergrund treten und von den Patienten, aber auch manchen Ärzten, nicht ernst genommen werden oder weitgehend unbeachtet bleiben, da der Fokus auf den psychischen Problemen liegt.

Da greift das Projekt Psy-Komo an. Das Alexius/Josef Krankenhaus in Neuss ist neben Frankfurt am Main, Göppingen und Greifswald daran beteiligt. „Wir sind froh, dass wir dieses wegweisende Projekt im Rhein-Kreis Neuss umsetzen können,“ sagt Martin Köhne, Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer des Zentrums für Seelische Gesundheit an der Neusser Nordkanalallee. Es schaffe die Möglichkeit, die „Schnittstelle zwischen stationärer Behandlung und ambulanter Betreuung mit Inhalt zu füllen.“ Die Abkürzung steht für die Begriffe psychische Erkrankung, somatische Komorbidität, also das gleichzeitige Aufkommen von zwei oder mehr Erkrankungen, und erhöhte Mortalität (Sterblichkeit).

Info Gleichzeitiges Auftreten von Erkrankungen Psy-Komo Die Abkürzung steht für die Begriffe psychische Erkrankung, somatische Komorbidität, also das gleichzeitige Aufkommen von zwei oder mehr Erkrankungen, und erhöhte Mortalität (Sterblichkeit). Internet Mehr Infos gibt es unter www.psy-komo-tut-mir-gut.de. Die Homepage ist niedrigschwellig gehalten, um schnelle Orientierung zu ermöglichen.

Verantwortlich für Psy-Komo im Kreis ist die Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie Corinna Lottmann, die als Oberärztin die Institutsambulanz und Tagesklinik der St.-Augustinus-Kliniken in Dormagen leitet. Sie erklärt, worum es genau geht: „Patienten können auf Wunsch für die Dauer von sechs Monaten das niedrigschwellige Angebot von Gesundheitsbegleitern anfragen. Diese bieten offene Sprechstunden an, geben individuelle Orientierungshilfe im Gesundheitssystem, vereinbaren, wenn gewünscht, Arztterminen und begleiten gerne auch zu diesen oder anderen Betreuungsangeboten des Gesundheitswesens, wie zum Beispiel einer Drogenberatung.“

Marion Kux und Johanna Bretschneider sind mit zwei männlichen Kollegen für diese neuartige Berufsgruppe geschult worden. Beide sind examinierte Krankenschwestern und schauen auf eine lange Erfahrung in der Betreuung psychiatrischer Patienten zurück. Ein großer Vorteil, wie Johanna Bretschneider betont: „Wir wissen, dass unsere Patienten oft Schwierigkeiten mit der Selbstfürsorge haben und können ihnen Ängste nehmen,“ und Marion Kux ergänzt, dass „auch Unterstützung in der Hinführung zu präventiven Maßnahmen geleistet wird.“ Hier stehen Angebote von Gesundheitsportalen, Sport, Ernährungsberatung und Entspannungskurse im Fokus der Recherche, die sich auch auf digitale Möglichkeiten wie Apps fürs Smartphone erstreckt. Die Homepage www.psy-komo-tut-mir-gut.de ist niedrigschwellig und übersichtlich gehalten, um schnelle Orientierung zu ermöglichen.

Ziel ist es, 1100 Patienten im Rhein-Kreis Neuss in die Studie aufzunehmen und möglichst viele ärztliche Kollegen aller Fachrichtungen einzubinden. „Wir setzen auf eine intensive Netzwerkarbeit“, erklärt Lottmann, die ihren Patienten nach Einschreibung in das Projekt einen Flyer mitgibt, damit die mitbehandelnden Kollegen über das Projekt informiert sind. Den teilnehmenden Psychiatern, die ebenfalls speziell geschult werden, steht eine Telefon-Hotline für Arzneimittelfragen zur Verfügung – mit dem Ziel einer Optimierung der pharmakotherapeutischen Behandlung im Hinblick auf Durchführbarkeit, Sicherheit und Akzeptanz der Patienten.