Draußen Essen in Neuss Koch gibt Tipps für den Picknickkorb

Die Decke ist ausgebreitet, das Geschirr ausgepackt und die Sonne verspricht bestes Picknickwetter: So eine Mahlzeit im Freien hat ihren ganz eigenen Reiz. Das weiß auch Alexandre Mathon. Der selbstständige Koch gibt unter anderem verschiedene Kochkurse im Neusser Familienforum Edith-Stein und ist auch selbst gerne mit dem „Picknickrucksack“ in der Eifel unterwegs. Aber auch im Rhein-Kreis Neuss gibt es einige Orte, an denen gepicknickt werden kann. Da wäre etwa in Neuss das Naherholungsgebiet Jröne Meerke, der Freundschaftspark in Rommerskirchen-Eckum, der Wildtierpark im Dormagener Tannenbusch, aber auch am Deich in Zons sowie im Rennbahnpark in Neuss lohnt es sich seine Decke für den Schmaus unter freiem Himmel aufzuschlagen.