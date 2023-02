Mode aus Neuss Festtagskleider gehen auch in kurvig

Es war an einem Valentinstag, als ein Mädchen bei Alexandra Pape-Victor ihr fertiges Kommunionkleid abholte. Mit dabei hatte es eine Packung voll weiß-rosafarbener Marshmallowherzen, die sie der Inhaberin als „Dankeschön“ schenkte. „Das ist eine besonders schöne Erinnerung“, sagt Alexandra Pape-Victor, die seit gut 15 Jahren das Geschäft „Fashion-Einkauf“ an der Mainstraße in Neuss führt. „Ich freue mich, wenn ich die Kunden glücklich gemacht habe.“