Neuss: Alexander Peerenboom erhält Bundesverdienstmedaille

Ehrung in Neuss : Tischtennis-Sportler Peerenboom erhält Bundesverdienstmedaille

Landtagsabgeordneter Jörg Geerlings (l.) und Vize-Landrat Hans-Ulrich Klose (r.) gratulierten Alexander Peerenboom mit seiner Frau Gisela. Foto: Petra Koch/Rhein-Kreis

Neuss Alexander Peerenboom wurde jetzt auf Vorschlag des NRW-Ministerpräsidenten für sein Engagement ausgezeichnet.

Besondere Auszeichnung für den 80-jährigen Alexander Peerenboom: Der leidenschaftliche Sportler erhielt jetzt für sein Engagement die Bundesverdienstmedaille. Vize-Landrat Hans-Ulrich Klose überbrachte im Kreishaus Neuss Glückwünsche von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Regierungspräsidentin Brigitte Radermacher und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke.

Klose, der die Laudatio im Kreishaus hielt, sprach von der „berechtigten Ehrung eines ehrenamtlichen Lebenswerkes“, auf das Alexander Peerenboom zufrieden und stolz zurückblicken könne. „Das Engagement von Alexander Peerenboom ist beispielhaft dafür, wie aktiv und lebendig Vereinsarbeit sein kann“, würdigte Klose den Einsatz Peerenbooms, der vielen Sportlern in Neuss für seine Liebe zum Tischtennis bekannt ist.

Stolze 40 Jahre war der 80-Jährige als Tischtennis-Trainer bei der Turngemeinde (TG) Neuss aktiv. In die Abteilung war er im Jahr 1964 eingetreten – in einer Zeit, in der die TG der kleinste Verein des damals noch bestehenden Kreises Neuss-Grevenbroich war. Im Jahr 1973 wurde er zum Abteilungsleiter Tischtennis gewählt und organisierte über Aktivitäten „an der Platte“ hinaus Wandertage, Jugend-Zeltlager und Fahrradrallyes.

In seiner Zeit als Chef der Tischtennis-Abteilung wuchs diese stetig: Mitte der 1970er Jahre richteten Peerenboom und seine Mitstreiter erstmals eine Stadtmeisterschaft in Neuss aus. Wenige Jahre später gründeten sie eine Hobbygruppe, in der noch heute Freizeitsportler auch im höheren Alter aktiv sind. Nach einer kurzen Unterbrechung war Peerenboom bis 2014 Abteilungsleiter.

Den Spaß am Tischtennisspielen hat er nicht verloren: Regelmäßig ist der Träger der goldenen Ehrennadel des Stadtsportverbands an der Sporthalle an der Bergheimer Straße anzutreffen, wo er weiterhin die Hobbygruppe leitet. In der eigentlichen Tischtennis-Abteilung tritt er – inzwischen als stellvertretender Leiter – „etwas kürzer“.

„Tischtennis fördert als eine der schnellsten Sportarten der Welt besonders auch Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer – und das in jedem Alter“, merkte Hans-Ulrich Klose an. „Mitbürger wie Alexander Peerenboom verhelfen uns zu einem Freizeitangebot, das wir alle nicht missen mögen.“

