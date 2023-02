Einkaufen in Neuss Startschuss für den Zelt-Verkauf

Einkaufen im Zelt: Das gab es am Holzheimer Weg vor fast zehn Jahren schon einmal. Damals renovierte die Drogeriemarktkette „dm“ ihr Geschäft in der Ladenzeile und lagerte den Betrieb für ein paar Wochen in eine Leichtbauhalle aus. Auch jetzt geht der Verkauf in einem Zelt weiter, allerdings muss sich Filialleiterin Lehmann mit ihrer Mannschaft auf eine längere Zeit im Provisorium einrichten. Ein „Zurück“ gibt es erst Ende 2024, wenn an der Stelle des alten Geschäfts ein Neubau entstanden ist. Ein Fokus werde beim Neubau auf der Nachhaltigkeit liegen, sagt Johanna Bril von der Firma Aldi-Süd, ein anderer auf einem „modernen Einkaufserlebnis“.