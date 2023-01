Einzelhandel in Neuss Aldi bereitet den „Zeltverkauf“ vor - Nachbarn besorgt

Am Holzheimer Weg haben am Montag die vorbereitenden Arbeiten für den Abbruch des Ladenzentrums und einen anschließenden Neubau begonnen. Allerdings merkten das zunächst nur die Autofahrer, denn in einem ersten Schritt wurden mehr als 200 Parkplätze gesperrt, um auf einem Teil dieser Fläche ab kommender Woche zwei Leichtbauhallen herzurichten. Denn der Verkauf geht – zumindest für Aldi und den Drogeriemarkt „dm“ – auch in der Bauphase weiter.