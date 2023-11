Albrecht Prinz von Croÿ zu Gast in Neuss Für eine Kirche der Armen

Einen hoch spannenden Vortrag über Machtkämpfe zwischen Vatikan und Orden hielt Albrecht Prinz von Croÿ in der Bürgergesellschaft. Diese hatte zum Gänseessen in die Gesellschaftsräume an der Mühlenstraße eingeladen, und der Andrang der Mitglieder war so groß, dass noch ein zusätzlicher Tisch dazugestellt wurde.