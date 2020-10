Kostenpflichtiger Inhalt: Kurioser Kursus in Neuss : Wie Gott sie schuf – Aktzeichnen in der Kirche

Die 31 Jahre alte Kirsten arbeitet bereits seit vier Jahren als Aktmodell. Foto: Georg Salzburg (salz)

Neuss Es war eine außergewöhnliche Veranstaltung an einem außergewöhnlichen Ort: Das Quartiersbüro „Miteinander in Gnadental“ hat jetzt Senioren in die evangelische Kreuzkirche eingeladen – und zwar zum Aktzeichnen.