Rhein-Kreis Neuss und erweiterter Umkreis Unternehmungen für graue Wintertage

Escape Room Knifflige Rätsel lösen, geheime Codes knacken und all das unter Zeitdruck im Team: In der näheren Umgebung gibt es einige teils themenspezifische Escape-Rooms. Harry-Potter-Fans kommen etwa in Krefeld in dem Escape-Room „Unter Verschluss“, Friedrichstraße 18, in den Genuss magischer Geheimnisse, aber auch in Düsseldorf und Mönchengladbach gibt es eine große Auswahl an Exit-Games.