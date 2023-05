Veranstaltung in Neuss Großer Aktionstag für Senioren im Zeughaus

Unter dem Motto „Leben im Alter Füreinander – Miteinander“ sind alle Interessierten in das Zeughaus (Markt 42-44) eingeladen, sich zu informieren und Kontakte zu knüpfen: Der Aktionstag „Net(t) Neuss“ findet am am Donnerstag, 11. Mai, von 11 bis 17 Uhr statt.