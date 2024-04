Am 27. April vor dem Neusser Rathaus Ein Aktionstag im Zeichen der Inklusion

Mirjam Lenzen, die Inklusionsbeauftragte im Neusser Rathaus, weiß zweierlei: Erstens, dass es für Menschen mit den unterschiedlichsten Behinderungen viele Hilfsangebote gibt. Sie spricht nicht ohne Grund von einem „Zuständigkeitsdschungel“, durch den sie Betroffene lotsen kann. Dass es Sinn macht, am 27. April als Passant an den Ständen stehen zu bleiben, liegt unter anderem an den Angeboten wie dem Rollstuhl-Parcours, an der „Mucke“ des Jazzorchesters Muckefuck, dem inklusiven Jedermannchor und an einer Theateraufführung des Ensembles „das Haus“. Bäcker Michael Wegel wird eine Torte im XXXL-Format präsentieren, die Schirmherr und Bürgermeister Reiner Breuer anschneiden wird.