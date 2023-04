Aktionstag in Neuss Soziale Einrichtungen klären über Barrierefreiheit auf

Aus dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 29. April wird in Neuss wieder ein Aktionstag. Auf dem Markt in Höhe des Löwen-Denkmals wird dann von 11 bis 14 Uhr informiert, musiziert, da wird es Talkrunden geben und Infostände, aber auch eine Theateraufführung.