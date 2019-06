„Circus Krone“ kommt nach Neuss : Aktionsbündnis setzt sich für Tiere im Zirkus ein

Neuss Der Diskussionsbedarf um den Besuch des „Circus Krone“ dauert an. Von Mittwoch, 19. Juni, bis Montag, 24. Juni, gastiert der größte Zirkus Europas auf dem Kirmesplatz an der Hammer Landstraße. Im Vorfeld sorgten Stimmen der Fraktion Alternative für Deutschland (AfD) für Wirbel.Mit einer Anfrage zur gängigen Praxis verband die Stadtverordnete Karin Weinert die Anregung, in der Gemeindeordnung ein Wildtierverbot zu verankern und solchen Betrieben keine städtischen Flächen mehr zu vermieten, allerdings erfolglos.

Demgegenüber steht das Aktionsbündnis „Tiere gehören zum Circus“. In einem offenen Brief an Bürgermeister Reiner Breuer, sprechen sie sich für die Erhaltung des klassischen Zirkus mit Tieren aus. Das Aktionsbündnis gehört zur „Gesellschaft der Circusfreunde“, der mehr als 2000 Mitglieder deutschlandweit angehören und die jeden Monat eine Fachzeitschrift herausgibt. Krone betreibe einen enormen personellen, materiellen, logistischen und finanziellen Aufwand, heißt es in dem Brief. Er stelle den Tieren großzügige Freigehege und Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung. Weiterhin würde Krone einen weiteren Platz mieten wenn er in Städten mit kleinen Messe-/Festplätzen gastiert. Außerdem seien alle Tiere in „hervorragenden Pflege- und Ernährungszustand“, unter anderem durch die tiermedizinische Betreuung.