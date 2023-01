Angebot in Neuss Aktion „Krippche luure“ lockt viele Neugierige in die Kirchen

Dass die Protagonisten – Maria und Josef mit dem Jesuskind, Ochse und Esel, die Hirten mit den Schafen, der Engel und die drei Könige – immer die gleichen sind, liegt in der Natur der biblischen Weihnachtsgeschichte. Dass die Darstellung des Settings in der Krippe aber immer wieder unterschiedlich sein kann, bewies eindrucksvoll die Aktion „Krippche luure“, die am Sonntag zahlreiche Neusser in die zwölf katholischen Pfarrkirchen des Sendungsraums lockte. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr, hatte das Pastoralteam die Neusser Gemeinden eingeladen, die Aktion wieder anzubieten und „was im Rheinland zweimal erfolgreich stattgefunden hat, ist ja bekanntlich Tradition“, äußerte sich Oberpfarrer Andreas Süß erfreut. An der Norfer St. Andreas Kirche standen die ersten Interessenten schon zwanzig Minuten vor Öffnung der Kirchentüren und wurden mit Kaffee und Keksen begrüßt. Mehr als 100 Besucher kamen in den zwei Stunden, die die Aktion andauerte, was manche Besucher und Organisatoren als zu kurz empfanden, um die Krippe, deren Holzfiguren regelmäßig umgekleidet werden, zu bewundern und dabei auch Wissenswertes über das Gotteshaus zu erfahren.