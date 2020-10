Kunstraum Neuss : Auf einen Natur-Spaziergang durch den Kunstraum

Die 27-jährige Lukrezia Krämer sitzt neben ihrem Bild „Noah.“ Anfang des Jahres war es im K21 in Düsseldorf zu sehen. Foto: Natalie Urbig

Neuss Akademie-Absolventin Lukrezia Krämer malt Landschaftsbilder. Ihre Schau „Wenn der Wind den Regen holt“ ist bis zum 1. November zu sehen.

Am liebsten malt sie Landschaften: Einige hat Lukrezia Krämer selbst gesehen, andere hat sie in ihrem Atelier imaginiert und dann auf die Leinwand gebracht. „Mir geht es um die Atmosphäre, das Gefühl, das die Landschaft vermittelt“, erklärt die 27-jährige.

Im vergangenen Jahr hat sie ihren Abschluss an der Kunstakademie in Düsseldorf gemacht, nun sind einige ihrer Arbeiten im Kunstraum Neuss zu sehen. Der Verein der Freunde und Förderer des Museums Kunstraum Neuss organisiert mehrere Ausstellungen pro Jahr und möchte besonders junge, noch unbekannte Künstler fördern.

Wer die Schau von Lukrezia Krämer betritt, fühlt sich, als würde er einen Spaziergang machen: Es geht vorbei an Waldlichtungen, weitläufigen Feldern oder sintflutartige Naturschauspielen.

Die Motive passen gut in die aktuelle Corona-Zeit, in der viele Menschen die Natur, das Wandern und Spazierengehen wiederentdecken. „Die Natursehnsucht wird stärker“, sagt auch Lukrezia Krämer, „der Mensch kehrt zurück zum Ursprung, erfährt ihre Heilsamkeit.“ Die heilende Wirkung der Natur lässt sich auch im Titel der Schau erahnen: „Wenn der Wind den Regen holt.“ Die Zeile stammt aus einem Lied, das die Künstlerin geschrieben und dazu ein passendes Bild gemalt hat. Es hat etwas Aufwühlendes. „Der Regen steht für die Traurigkeit, während der Wind die Bewegung bringt und die Traurigkeit ausspült“, erzählt Lukrezia Krämer.

Eine gewisse Natursehnsucht habe sie schon immer gehabt, auch wenn sie in ihrer Akademiezeit mit Porträts begonnen hat. Doch auch dabei hätten die Emotionen im Vordergrund gestanden. Und genau das sei auch das Spannende bei ihren Landschaftsbildern. Immer wieder erlebt sie verschiedene Reaktionen auf ihre Landschaftsbilder. Etwa bei „Noah“ einer Malerei, die sowohl den Himmel als auch das Wasser in Aufruhr zeigt. Das kann die Betrachter beängstigen oder auch beruhigen. Anfang des Jahres war das Gemälde noch bei der Absolventenausstellung im K21 in Düsseldorf zu sehen.