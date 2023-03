Glaubensgemeinschaft in Neuss „Ahmadiyya Muslim Jamaat“ feiert 100-Jähriges

Knapp 240 Gäste folgten der Einladung, darunter der Bürgermeister Reiner Breuer, Landtagsabgeordneter Jörg Geerlings und der Bundesvorsitzende der AMJ, Abdullah Uwe Wagishauser. Gemeinsam blickten die Gäste auf die Aktivitäten und Errungenschaften der AMJ in den vergangenen Jahren zurück. Besonders war bei diesem Jubiläumsempfang die Ehrung von zahlreichen Helfern aus den Flutgebieten in NRW und Rheinland-Pfalz. Die AMJ überreichte rund 50 Einzelpersonen oder Gruppen eine Urkunde zur Anerkennung ihrer ehrenamtlichen Hilfe. Ebenso waren, im Rahmen der täglichen Speisung an Bedürftige in Neuss, Obdachlose zum Empfang eingeladen worden, von denen insgesamt fünf teilnahmen. Durch Vernetzung und Vorstellung sollte eine Möglichkeit zur Besserung ihrer schwierigen Situation erreicht werden. Breuer lobte die AMJ in Neuss für ihr gesellschaftliches Engagement: „Die soziale Stadt Neuss ist ohne das Engagement der Ahmadiyya-Gemeinde nicht vorstellbar. Sie ist ein Teil dieser Stadtgesellschaft“. Geerlings brachte in seinem Grußwort folgendes zum Ausdruck: „Aufgrund der Religion darf es keine Ausgrenzung geben. Das Gegenteil sollte der Fall sein, so wie es bei uns in der Stadtgesellschaft in Neuss, im ganzen Bundesland und hoffentlich in ganz Deutschland ist. Immer dann, wenn wir etwas anderes erleben, müssen wir dagegen als Gesellschaft aufstehen und Flagge zeigen. Genau dies tun Sie und das finde ich sehr beeindruckend.“ Zum Abschluss betonte Abdullah Uwe Wagishauser die Notwendigkeit der Liebe zu Gott für die Liebe zur Schöpfung: „Ich möchte hier betonen, dass es lange nicht ausreicht, sich eine friedliche Welt zu wünschen und auf das Beste zu hoffen.“