Straßenverkehr in Neuss : Mehr Tempo bei der Mobilitätsoffensive gefordert

Heribert Adamsky – hier bei einer Tour vor der Corona-Pandemie – ist Sprecher der Ortsgruppe Neuss des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). Foto: Berns, Lothar (lber)

Neuss ADFC und Neuss Agenda haben bereits 2016 Impulse für eine Verbesserung des Radverkehrs in der Quirinus-Stadt gesetzt. Sie begrüßen die Vorstöße der schwarz-grünen Koalition zur Mobilitätsoffensive.

„Wege öffnen - Umwege vermeiden“ ist der Titel einer Broschüre, die das Forum Stadtentwicklung der Neuss Agenda 21 schon 2016 mit dem ADFC Neuss veröffentlicht und in die politische Debatte eingebracht hat. Darin unterbreiten beide Vorschläge, welche Einbahnstraßen auch in Gegenrichtung und welche Plätze der Innenstadt für den Radverkehr geöffnet werden könnten. Dass CDU und Grüne diesen Impuls nun aufgreifen und neben Münsterplatz und Neumarkt auch den Platz am Romaneum für Radler öffnen wollen, findet daher deren Zustimmung.

„Im vergangenen Jahr wurde mit der Öffnung der Kanalstraße und dem Abbau der Ampelanlagen an Breite Straße und Erftstraße die Befahrbarkeit der Innenstadt für den Radverkehr deutlich verbessert“, heißt es in einer Stellungnahme. Nun seien mit der Öffnung der Hermannstraße und des letzten Abschnittes der Sternstraße weitere Schritte in diese Richtung unternommen worden, erklären Heribert Adamsyky und Roland Kehl als Verfasser der Broschüre. Beide nehmen die Fortschritte wahr, bedauern aber, dass die Umsetzung ihrer Vorschläge so lange Zeit beansprucht – zumal es bei Einbahnstraßen, die gegenläufig zu befahren sind, bislang zu keinen größeren Konflikten gekommen sei. „Uns erstaunt zudem, dass bisher noch kein einziger der vorgeschlagenen Plätze für Radfahrer geöffnet wurde“, schreiben sie. Das wäre mit dem Platz am Romaneum mit geringem Aufwand möglich, zumal es dort schon Fahrradständer gibt. Aber da scheine es ja nun voran zu gehen.