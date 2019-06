Bürgermonitor Neuss : Besucherin verärgert über Wildwuchs

Auf dem Neusser Hauptfriedhof sprießen Unkraut und Rasen. Gräber werden zum Teil überwuchert.

Renate Bollo ist gebürtige Neusserin, wohnt aber mittlerweile nicht mehr in der Quirinusstadt. Dennoch kommt sie jede zweite Woche dorthin. Auf dem Neusser Hauptfriedhof ist ihre Mutter beerdigt, genau auf dem Feld 217. 2008 ist Bollos Mutter gestorben. „Das Feld ist voller Reihengräber. Die meisten wurden in den Jahren 2007 und 2008 angelegt“, sagt sie.

Was sie störe, und das schon seit Jahren, wie sie betont, seien die ungepflegten Rasenflächen zwischen den Grabstellen. „Ich habe das Gefühl, die Stadt geht dort ab und zu mal mit der Harke durch, und das war’s“, sagt Renate Bollo. Ihrer Meinung nach habe der Zustand auch nichts mit der aktuellen Wetterlage zu tun. „Auch im November sah es dort sehr ungepflegt aus.“ Was sie am 1. November, Allerheiligen, besonders gerührt habe, erzählt sie, waren ältere Frauen, die an den Gräbern ihrer Männer standen und weinten – weil die Umgebung so ungepflegt sei und nicht einem würdigen Gedenken an die Toten entspreche.