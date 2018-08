Neuss: Ärger um Restmüll-Leerung in Uedesheim

Uedesheim AWL wollte Tonne von Ehepaar wegen Zweitwohnsitz von Sohn wöchentlich leeren. Dabei ist die Tonne auch nach 14 Tagen allenfalls halb gefüllt.

Der Hintergrund: Im Haushalt der Uedesheimer leben eigentlich zwei Personen. Sohn David studiert bereits seit Sommer 2014 in Göttingen und ist dort mit erstem Wohnsitz gemeldet. Sein zweiter Wohnsitz ist in der Tat in Uedesheim. „Er studiert und verbringt auch – bis auf jeweils zwei bis drei Wochen pro Jahr – seine Semesterferien in Göttingen an seinem ersten Wohnsitz, da er dort entsprechenden Verpflichtungen an der Universität nachgeht“, sagt die Uedesheimerin. Nun habe die AWL ihnen mitgeteilt, dass die Restmülltonne wegen der angeblich drei im Haushalt lebenden Personen wieder wöchentlich geleert werden soll.