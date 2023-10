Ärger um Obdachlosen-Unterkunft in Neuss „Es ist eine Zumutung für die Nachbarschaft“

Es ist als eine Art Hilferuf zu verstehen, mit dem sich eine Anwohnerin jetzt an die Stadt gewandt hat. Hintergrund ihrer Beschwerde ist ein Wohngebäude „An der Schleppbahn“ in Holzheim, das sich im Eigentum der Stadt befindet und als Obdachlosenunterkunft genutzt wird. Aus der Anwohnerschaft ist unter anderem zu hören, dass die dort untergebrachten Personen nachts bis in die Morgenstunden aggressiv schreien, gegen Mobiliar treten, Gegenstände aus dem Fenster werfen und Türen lautstark zuwerfen. Dies gehe mit mehrfachen Polizei-Einsätzen einher. „Es ist eine Zumutung für die Nachbarschaft“, heißt es in einem Beschwerde-Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt. Entsprechend müsse „sehr dringend Abhilfe“ geschaffen werden.