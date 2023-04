Melodys Kinderparadies in Neuss Streit um Wildtier-Show spitzt sich zu

War der Einsatz von Wildtieren auf dem Reuschenberger Kirmesplatz abgesprochen oder nicht? Bei dieser Frage gibt es heftige Meinungsverschiedenheiten zwischen der Stadt und den Betreibern von „Melodys Kinderparadies“, das derzeit in Neuss Station macht. Die Verwaltung, so machte sie am Dienstag erneut deutlich, hat das klare Ziel, die Veranstaltung in Reuschenberg zu beenden. Der Grund: Es sei lediglich ein Streichelzoo angemeldet worden und keine Wildtiershow. Dem widerspricht Betreiberin Marie Voss jedoch entschieden. So habe sie bei einem Gespräch mit der Stadt am 9. März definitiv angekündigt, dass Kamele, Tiger und Co. zum Einsatz kommen werden. „Mir wurde gesagt, dies sei in Ordnung, soweit alle nötigen Vorschriften eingehalten werden“, sagt Voss.