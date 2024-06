Anregung aus der Bürgerschaft Ärger um Hundekot-Entsorgung in Neuss

Es fehle an einigen Stellen in der Stadt an Mülleimern, um den Hundekot zu entsorgen. „Und die wenigen Mülleimer, welche aufgestellt sind, werden zu selten entleert“, kritisiert der Hundebesitzer in einem Schreiben an den Ausschuss für Anregungen, Beschwerden und Bürgerbeteiligung. Laut Petenten wissen die Hundebesitzer bei einer steigenden Zahl an Tieren deshalb nicht mehr, wohin mit den Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner. Gleichzeitig regt er das Aufstellen von Hundekotbeutel-Spendern an, ein Angebot, das er in Neuss vermisse. „In vielen Städten gibt es dafür aufgestellte Vorrichtungen. Dadurch kann man die Menschen verführen, die Hinterlassenschaften ihrer Hunde zu entsorgen“, so der Neusser.