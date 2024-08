Anzeige gegen Unbekannt Ärger über beschädigte Pflanzen in Neuss-Hoisten

Als der Geschäftsführer der Heimatfreunde Hoisten jetzt durch den Park „Alter Friedhof“ nach Hause gehen wollte, konnte er das, was er dort sah, zuerst nicht glauben. Zunächst entdeckte er Blüten, die auf dem Boden lagen. Diese gehörten zu Blumen, die in einem Kübel gepflanzt waren. „Es war deutlich zu sehen, dass jemand aus lauter Zerstörungswut mit einem Gegenstand auf die Blume eingedroschen hat“, heißt in einer Nachricht der Heimatfreund.