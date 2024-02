Bergheimer Straße in Neuss Pannen-Ampel sorgt für gefährliche Situationen

Die Bergheimer Straße erinnert in diesen Wochen an die Bundespolitik: Einige Menschen haben ein Problem mit der Ampel. Doch Scherz beiseite: Tatsächlich ist an der längsten Straße von Neuss bereits seit Monaten eine Situation vorzufinden, die von manchen als „sicherheitsrelevanter Missstand“ bezeichnet wird. Konkret geht es dabei um die Autobahnauffahrt in Reuschenberg auf die A57 in Richtung Köln. Seit geraumer Zeit ist dort die Ampelanlage stadteinwärts abgeschaltet. Dadurch kommt es für Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Reuschenberg auf die A57 einbiegen möchten, zu gefährlichen Situationen, weil der entgegenkommende Verkehr stadtauswärts schlecht einsehbar ist. „Zu Zeiten mit erheblichem Verkehrsaufkommen (Berufsverkehr morgens und abends) ist es kaum möglich, dort auf die A57 aufzufahren“, beschwerte sich ein Bürger jetzt bei unserer Redaktion.