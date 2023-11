Sicherheit in Neuss Planänderungen bei Anlaufstelle von Polizei und KSOD

Schon die Suche nach einem geeigneten Standort sollte sich als herausforderndes Unterfangen herausstellen – und nun mussten die Verantwortlichen eine weitere Hürde nehmen. Die gemeinsame Anlaufstelle von Polizei und Kommunalem Service- und Ordnungsdienst (KSOD) im Kundencenter der Stadtwerke an der Krefelder Straße soll noch in diesem Jahr eröffnet werden. Kostenpflichtiger Inhalt So wurde es zumindest bei der Vorstellung des Vorhabens im August dieses Jahres angekündigt.