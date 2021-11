Nach besonderen Proben in Neuss : Adventsmusik in der Christuskirche

Adventsmusik in der Christuskirche

Nach besonderen Proben in Neuss

In Workshops, wie hier im August, hat sich der Chor auf das Adventskonzert vorbereitet. Foto: Katja Ulges Stein

Neuss Die Kantorei und das Duo Zia spielen am 19. Dezember Klassiker und Jazz. Die Vorbereitung auf das Konzert verlief allerdings ganz anders als gewöhnlich – und wurde sogar vom Land gefördert.

Es wird weihnachtlich in der Christuskirche: Denn für Sonntag, 19. Dezember, lädt die Christuskirchengemeinde zu einer adventlichen Abendmusik. Ab 17 Uhr intonieren die Kantorei und das Duo Zia traditionelle Advents- und Weihnachtsmusik aus verschiedenen Kulturen. Außerdem erklingt Jazz für Chor, Trompete und Orgel .

Auf das Konzert hat die Kantorei sich in besonderer Weise vorbereitet. Denn in der Corona-Pause kam der Kantorin Katja Ulges-Stein die Idee, mit den Chormitgliedern neben den gewöhnlichen Proben an einem Stimmbildungsworkshop teilzunehmen. Dafür wurde ein Projekt-Antrag im Rahmen des Förderprogramm „Neustart Amateurmusik“ gestellt: Aus mehr als 1000 Einsendungen wurde der Neusser Antrag zusammen mit 150 weiteren Projekten ausgewählt.