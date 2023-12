Christuskirche in Neuss Adventskonzert dreht sich um den Nikolaus

Werke von Max Reger, Georg Friedrich Händel und Benjamin Britten werden am 2. Advent bei einem Konzert in der evangelischen Christuskirche, Breite Straße, erklingen. Die Uraufführung von Brittens Kantate über das Leben des Heiligen Nikolaus fand 1948 statt und nun – 75 Jahre später – wird sie am Sonntag, 10. Dezember, 17 Uhr, in Neuss gesungen. Gemeinsam musizieren der Kinder-und Jugendchor der Musikschule Neuss, die Kantorei der Ev. Christuskirchengemeinde und das Orchester Rheinklang unter der Leitung von Kantorin Katja Ulges-Stein.