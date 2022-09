Neusser Persönlichkeit : Trauer um früheren Schützenkönig Adi Kremer

Neuss Der Holzheimer Adi Kremer ist vergangenen Samstag plötzlich verstorben. Mit seiner Familie trauern sowohl die Holzheimer als auch die Neusser Schützen. In beiden Vereinen war er auch Schützenkönig.

Er war Vollblutschütze und Herzensmensch, und so werden ihn seine Weggefährten auch in Erinnerung behalten. Adi Kremer, Neusser Schützenkönig im Jahr 1998, ist am vergangenen Samstag im Alter von 77 Jahren unerwartet gestorben. Mit seiner Ehefrau und ehemaligen Königin Maria, die auch 1975/1976 im Holzheimer Königsjahr an seiner Seite war, hat er eine gemeinsame Tochter sowie ein Enkelkind.