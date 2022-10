Musikreihe in Neuss : Acoustic Concerts wollen wachsen

Programmmacher Christian Weber, Fachbereichsleiter im Kulturamt, freut sich, dass die Reihe wieder im Kulturkeller stattfinden kann. Foto: Natalie Urbig

Neuss Im November startet die Weltmusikreihe in ihre 10. Saison. Coronabedingt fanden die Konzerte zuletzt im Pauline-Sels-Saal statt, nun geht es zurück in den Kulturkeller. Auch ein überraschender Spielort findet sich im Programm. Was sind die Hintergründe?

In der neuen Saison der Acoustic Concerts gibt es so einige Premieren, ein Experiment – und eine Anknüpfung an Altbewährtes. Nachdem die Konzertreihe coronabedingt zuletzt im Pauline-Sels-Saal des Romaneums stattfand, kehrt sie nämlich in dieser Spielzeit zurück in den Kulturkeller. „Darüber freuen wir uns sehr, das Ambiente in dem Gewölbe ist ein ganz anderes“, sagt Christian Weber, der als Fachbereichsleiter im Kulturamt unter anderem für die Programmplanung der Konzertreihe zuständig ist. Überhaupt seien die vergangenen Jahre nicht einfach gewesen: „2021 mussten wir bis auf eine Veranstaltung alle Konzerte absagen“, erzählt Weber, „dieses Jahr hat es sich schon stabilisiert.“ Lediglich ein Konzert musste kurzfristig umbesetzt werden.

Makatumbe sind zweifache Preisträger des deutschen Wettbewerbs „Creole Global Music“: Im Mai treten sie im Neusser Globe auf. Foto: Gohlitz

Sieben Konzerte warten in der neuen Saison nun auf das Publikum, die im Kulturkeller auf vielfältige Weise die Musiktraditionen der Welt abbilden. Doch wird das in der Saison nicht der einzige Spielort bleiben: Im Mai kommt die Formation Makatumbe nach Neuss und wird statt im Kulturkeller im Neusser Globe auftreten. Die Umlegung soll zugleich ein Experiment sein, das für Kulturdezernentin Christiane Zangs „wegweisend“ für das zukünftige Format der Reihe ist. „So charmant und einzigartig der Kulturkeller auch sein mag, so verdienen die Acoustic Concerts doch ein deutlich größeres Publikum“, so Zangs. Und für den ersten Anlauf im Globe scheinen Makatumbe genau die richtige Formation zu sein: Es sind vier Künstler, die verschiedene musikalische Hintergründe haben und daraus ihren ganz eigenen Stil kreiert haben, der an eine Mischung aus internationaler Volks-, Tanz und Popmusik erinnert. Dafür wurden sie schon zwei Mal mit dem „Creole Global Music“ Preis, der in jedem Jahr an herausragende Weltmusiker verliehen wird, ausgezeichnet. Christian Weber freut sich schon auf ihren Auftritt: „Makatumbe ist großartig, sehr erfrischend“, sagt Weber, „es gibt dort auch viel Sprechgesang in Form von Rap, das eignet sich sowohl für Klassiker als auch für ein jüngeres Publikum“, sagt er.

Info Einzelkartenverkauf startet am 25. Oktober Abonnements für die Acoustic Concerts können für 56 Euro unter acoustic-concerts@stadt.neuss.de bestellt werden. Einzelkarten Die Tickets können ab Dienstag, 25. Oktober, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen bestellt werden.

Auch ansonsten ist das Programm der Konzertreihe vielversprechend: Zum ersten Mal ist etwa eine Formation aus Italien dabei. „Bei Weltmusik denkt man nicht unbedingt zuerst an Europa, sondern eher an den Orient, an Asien oder Afrika“, sagt Weber und fügt hinzu: „Dabei gibt es in dem Bereich auch in Europa viel Schönes zu entdecken.“ So stieß er auf die Volks- und Musikgruppe „Suonno d‘Ajere“, die das neapolitanische Liedgut mit Gesang, Mandoline und klassischer Gitarre im April nach Neuss holt. „Die Lebensfreude und Melancholie kommen schön zum Ausdruck“, sagt Weber.

Die Acousitc Concerts beginnen jedoch schon am 6. November mit dem Ensemble Anima Shirvani, das auf Instrumenten des 16. und 17. Jahrhunderts die Gedichtsammlung von Goethe musikalisch interpretiert. Gespannt ist Weber auch, wie das Publikum auf das Duo Yatao reagiert, das am Sonntag, 4. Dezember, auftritt: Die Videos von Alexander Mercks (Handpan, Didgeridoo, Gesang und Perkussion) werden millionenfach angeklickt: „Es ist sehr meditativ und ruhig, enthält aber auch einige Gesangselemente.“ Das neue Jahr beginnt dann mit Mariama&Vieux die beide im südlichen Senegal geboren wurden und von weiteren Musikern unterstützt werden: Traditionelle Geschichten und Texte werden weitergegeben und unter anderem auf der Stegharfe vorgetragen.

Zurück nach Europa geht’s am Sonntag, 26. Februar, mit irischen Klängen von Cormac Begley & Caoimhin o Raghallaigh. Obertongesang erklingt im März von Gulzoda Khudoynazarova.