Acoustic-Concerts in Neuss : Wie der west-östliche Divan musikalisch erklingt

Acoustic-Concerts in Neuss

Neuss Das fünfköpfige Ensemble Anima Shirvani hat die Reihe der Acoustic-Concerts im Kulturkeller eröffnet und schaffte eine Verbindung zweier Welten. So war der Auftritt.

(mala) Der „West-östliche Divan“ ist die umfangreichste Gedichtsammlung von Johann Wolfgang von Goethe. Erschienen ist sie 1819 und geht zurück auf den Diwan (so nennt man arabische Gedichtsammlungen) des persischen Lyrikers Hafis, der im 14. Jahrhundert gelebt hatte, und dessen deutsche Übersetzung Goethe 1814 gelesen hat. Das lyrische Ich in Goethes „West-östlichen Divan“ nimmt dabei die muslimisch-arabische Perspektive ein, so konnte man sich vor 200 Jahren mit der Ideenwelt des Orient und Okzident auseinandersetzen.Entstanden ist ein im wahrsten Wortsinn transkulturelles Werk, für das der ästhetische und gedankliche Transfer zwischen den Welten wichtiger ist als die Dokumentation der Lyrik Persiens.