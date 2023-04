Kulturkeller in Neuss Acoustic Concert blickt hinter die Klischees Italiens

Es gibt diese Sehnsuchtsorte, wo jeder irgendwann einmal im Leben gewesen sein will. Für uns Deutsche war einer dieser Ort lange Zeit Italien. Goethe und sein „Lied der Mignon“ mit seiner ersten Zeile „Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen“ aus „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ hat sich regelrecht in unserer kollektive Gedächtnis eingebrannt und unser Bild von Italien geprägt. Aber wie das halt manchmal so ist mit Träumen und Wünschen: Nicht alles ist Gold, was glänzt. Das zeigen auch und gerade die Volks- und Kunstlieder Italiens, die ja lange als Ohrwurm ein Klischee vom Lebensgefühl in diesem südeuropäischen Land vermittelt haben.