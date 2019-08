Pestalozzischule in Neuss : Acht Kinderkönigsanwärter beim Vogelschießen der OGS

Neuss Mit Saugnapf-Pfeilen und Bogen ausgestattet, sind Jungen jetzt beim Vogelschießen an der Pestalozzischule gegeneinander angetreten.

Königsanwärter Philipp beginnt und trifft einen Flügel, was ihm zehn Punkte einträgt. Als nächster kommt Ben an die Reihe. Er trifft den Kopf: 20 Punkte. „Ich war schon im letzten Jahr mit dabei“, sagt Ben und ist ziemlich nervös. „Ich will versuchen, den Kopf und die Füße zu treffen, die zählen am meisten.“ Königsanwärter Jannik übergibt jedes Mal vorm Schießen den Hut an seine Königin. Das Mädchen wurschtelt aufgeregt damit herum. Nach der ersten Runde liegen Mika, Philipp und Noah mit jeweils 40 Punkten vorne.