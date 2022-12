Clemens-Sels-Museum in Neuss Abstecher in den Kunstwinter

Schon seit Jahrhunderten ist der Schnee ein beliebtes Motiv in der Kunst: Mal zeigt er sich als bedrohliche Naturgewalt – etwa in William Turners „Schneesturm auf dem Meer“, zu sehen in der National Art Gallery London, ein anderes Mal hüllen die Flocken ein ganzes Dorf in idyllisches Weiß. „Das erste bekannte europäische Großgemälde mit Schnee stammt von Pieter Bruegel dem Älteren und geht zurück auf das Jahr 1565“, erzählt Uta Husmeier-Schirlitz: Es zeigt „Jäger im Schnee“, wer es im Original sehen möchte, muss allerdings das Kunsthistorische Museum in Wien aufsuchen. Doch auch in Neuss sind beeindruckte Schneelandschaften ausgestellt.