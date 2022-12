Landestheater Neuss Abstecher des RLT sind neue Erfahrungen

Das sieht auch Anna Sonnenschein so. Ihr Werdegang hat gerade erst begonnen, denn für die 1993 in Freiburg geborene, aber in der Schweiz aufgewachsene Schauspielerin ist das Festengagement am RLT das erste. Ein bisschen hat ihr Einstieg auch mit der Corona-Pandemie zu tun, denn das Zentrale Vorsprechen am RLT (über das viele angehende Schauspieler ihr erstes Engagement finden) war in dem Semester (2021), in dem Sonnenschein an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt a.M. fertig wurde, ausgefallen. „Ich habe danach ordentlich viele Bewerbungen rumgeschickt“, sagt sie. Gleichwohl schaut Anna Sonnenschein heute pragmatisch auf diese Zeit zurück. „Bei mir hat nur die Jobsuche unter Corona gelitten“, sagt sie, „bei den jüngeren Jahrgängen nach mir war es das Studium.“