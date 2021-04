Dritter Vorfall in Neuss : Unbekannte werfen erneut Absperrbaken von Autobahnbrücke

Dritter Vorfall in Neuss

Neuss Bereits zum dritten Mal haben Unbekannte Absperrbaken von einer Autobahnbrücke auf die Fahrbahn geworfen. Die Polizei Neuss wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt.

Nach zwei vorangegangenen Taten Mitte und Ende März wurden in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag erneut Absperrbaken von einer Überführung – Elvekumer Weg/Schellbergstraße – auf die Fahrbahn der Autobahn 57 geworfen. Der Tatort liegt nahe der Anschlussstelle Norf.

Bereits vor gut zwei Wochen hatte die Polizei eine Mordkommission eingerichtet, nachdem in der Nacht von Freitag, 12., auf Samstag, 13. März , unbekannte Tatverdächtige mindestens eine Baustellen-Absperrung von der gleichen Überführung auf die Fahrbahn der A57 geworfen hatten. Damals war der Sattelzug eines 55 Jahre alten Berufskraftfahrers im Bereich der Frontschürze getroffen worden. Ein weiterer Fall ereignete sich am Wochenende 27./28. März .

Am Gründonnerstag gegen 23:30 Uhr riefen jetzt gleich mehrere Kraftfahrer die Polizei, weil sich Absperrmaterial einer Baustelle auf der Fahrbahn der Autobahn befand. Die eingesetzten Beamten stellten die offenbar von der Brücke herabgeworfenen Gegenstände sicher. Eine Bake war deutlich deformiert. Ob dies vom Sturz oder von einem möglichen Überfahren herrührt, wird geprüft. Entsprechend werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich mit der Mordkommission unter der Telefonnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen. Die ermittelnden Beamten schließen im aktuellen Fall auch eine Nachahmungstat nicht aus.

Bereits in den vergangenen Wochen fuhr die Polizei an der betroffenen Brücke vermehrt Streife und will diese Maßnahmen auch weiter aufrechterhalten. Zudem bittet sie, verdächtige Wahrnehmungen unmittelbar über den Notruf 110 zu melden.