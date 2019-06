Kreuzschule Neuss : Treffen des Abschlussjahrgangs 1951

Die Ehemaligen trafen einen Mitschüler aus Kanada. Foto: Winden-Hieronimus

Neuss Die Klassenkameraden des Abschlussjahrgangs von 1951 der Kreuzschule haben sich am 31. Mai wiedergesehen. Im Dorint Hotel in Neuss an der Selikumer Straße fand ein Treffen statt.

Anlass der Zusammenkunft war der Besuch des ehemaligen Mitschülers Alex Hollmann, der mit seiner Frau Nancy extra aus Kanada angereist war. In geselliger Runde wurde über die guten alten Zeiten gesprochen. Es war ein Abend voll mit Erinnerungen und lustigen Anekdoten aus der gemeinsamen Schulzeit. Leider konnten nur wenige der ehemaligen Schüler der Klasse diesem Treffen beiwohnen. Zudem wird es wohl der letzte Besuch des Ehepaars Hollmann in Deutschland gewesen sein, da die Anreise aus Kanada mit dem Flugzeug doch sehr strapaziös für die beiden war.

Bei dem Treffen dabei waren Jakob Matheisen, Hubert Bellers, Josef Rothausen, Wolfgang Ulrich, Alex Hollmann, Ernst-Peter Vieth, Nancy Hollmann und Karl-Josef Klein (nicht auf dem Foto).

(NGZ)