Landestheater Neuss : Verwaltungschef Dirk Gondesen verlässt das RLT

Neuss Der RLT-Trägerverein hätte Gondesen gern eine Abschiedsfeier ausgerichtet. Dank Corona wird sie nun virtuell stattfinden. Wie genau das aussehen wird, will das Theater Ende des Monats auf seiner Homepage zeigen.

Der Abschied von Dirk Gondesen kann in diesen Tagen nur ein virtueller sein, aber dafür hat sich das RLT etwas einfallen lassen, das am 30. Juni, um 19 Uhr auf der Internetseite www.rlt-neuss.de sowie in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wird. Zudem wird Gondesen per Urkunde eine besonderen Auszeichnung zuteil: Der Trägerverein unter dem Vorsitz von Cornel Hüsch ernennt ihn zum „Ehrenmitglied des Rheinischen Landestheaters“.

Dabei hat Gondesen Situationen erlebt, die locker für mehrere Berufsleben reichten: Die allgemeine Finanzkrise 1988/89, den aufreibenden Theaterneubau und Umzug an die Oberstraße 1999/2000, die Zuschusskrise des Landes NRW 2002/03 bis hin zur Zuschusskrise der Stadt 2007, die unter anderem zu vielen Aktionen des RLT führte, die wiederum letzten Endes auch Erfolg hatten. Vielleicht war er auch deswegen so gut und sicher in seinem Handeln, weil er das Theater an sich aus dem Effeff kannte: Gondesen war Regieassistent, Inspizient, Requisiteur, Schauspieler, Regisseur und Disponent, hatte all das in sechs Jahren an der Burghofbühne Dinslaken, wo Elschner Intendant war, einem Landestheater also, erfahren.