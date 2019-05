Der Bildhauer Anatol Herzfeld ist am Freitagabend im Alter von 88 Jahren gestorben. Aber nicht nur seine Werke werden dafür sorgen, dass er vielen im Gedächtnis bleibt. Auch sein Wohn- und Arbeitshaus auf der Museumsinsel Hombroich wird weiter bestehen. Das wurde testamentarisch so festgelegt. Das Areal wird in den Besitz der Stiftung Insel Hombroich übergehen und soll so erhalten bleiben, wie es zum Zeitpunkt des Todes bestand.