Überpopulation im Neusser Wildgehege : Abschied nehmen von 30 Hirschen

Neuss-Selikum Weil es im Wildgehege in Selikum zu voll geworden war, wurden am Montag 30 Damhirsche aus Tierschutzgründen ins Westmünsterland gebracht. Ein ungewöhnlicher Schritt.

Am Montag hieß es Abschied nehmen. Rund 30 Damhirsche aus dem Wildgehege in Neuss-Selikum wurden mit einem Tiertransporter abgeholt und in ein anderes Gehege im Westmünsterland gebracht. Dieser Schritt war notwendig, denn es war zu voll im Wildgehege geworden, eine artgerechte Haltung der stolzen Tiere war so nicht mehr möglich.