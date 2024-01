61 Jahre zweiter Bildungsweg in Neuss Abschied vom erzbischöflichen Friedrich-Spee-Kolleg

Die bewegte Schulhistorie des Spee-Kollegs ließ Thomas Pitsch, Bereichsleiter für Schulen und Hochschulen im Generalvikariat, Revue passieren. Er erinnerte an die schweren Anfänge im „baufälligen Kasten“ an der Breite Straße und den Umzug in den Neubau an der Paracelsusstraße im Herbst 1971. Zahllose neue Lebensperspektiven habe das Kolleg wachsen lassen, das sich um Studierende bemüht hat, „die das Bildungssystem fast aufgegeben hatte.“ Die Aufgabe des Abendgymnasiums im Jahr 1993 und der Umzug des erzbischöflichen Collegium Marianum, mit dem das Kolleg 43 Jahre lang eng zusammenwirkte, seien harte Einschnitte gewesen, doch hätte sich die Einrichtung wandelbar gezeigt, so Pitsch. So richtete sie, als 2015 Flüchtlinge in großer Zahl nach Deutschland kamen, für diese eine Abendrealschule ein – um ihnen eine Perspektive zu geben.