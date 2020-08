„Kulturgarten“ in Neuss : Eine Wunderkammer akustischer Kunst

Jaime Moraga Vasquez am Schlagzeug für About Aphrodite. Foto: Michael Zerban

Neuss DasTrio About Aphrodite stellt das Theremin in das Zentrum seines Konzerts im „Kulturgarten“. Es verlangt manches Mal den kompletten Körpereinsatz.

Auch 100 Jahre nach seiner Erfindung fasziniert das Theremin. Zum einen ist da das eigenwillige Timbre dieses ersten elektro-akustischen Instruments, das der Russe Lew Termen 1920 erfand: mit seinem singend-klagenden, so ganz jenseitigen Tonfall. Zum anderen ist es das einzige Musikinstrument, das kontaktlos gespielt wird. Zwei Antennen rechts und links vom Korpus erzeugen zwei elektrische Felder. Greift man mit der rechten Hand in das rechte Feld, werden Töne erzeugt, greift man mit der linken in das andere Feld, verändert sich die Lautstärke, zudem können Verzierungen wie Glissando oder Vibrato ausgeführt werden.

Weil diese Spielweise beim Konzert den ganzen Körpereinsatz fordert, bekommt man den Eindruck, einer audio-visuellen Choreografie beizuwohnen. Lange Zeit blieb das Theremin ein Kuriosum in der Musikwelt und führte ein Schattendasein in den Soundtracks früher Horror- und Science-Fiction-Filme, wie beispielsweise „King Kong und die weiße Frau“, aber auch als Klangfarbe für die junge Popmusik der 1960er, wie zum Beispiel im Beach Boys-Hit „Good Vibrations“. Erst Termens Großnichte Lydia Kavina führte ab Mitte der 1980er das Theremin seiner eigentlichen Bestimmung zu: als Soloinstrument für die komponierte Neue Musik ebenso wie dem Jazz.

Gilda Razani aus Bochum hat sich, vom Saxofon kommend die Klangwelt des Theremins erschlossen. Mit ihrem Trio About Aphrodite mit dem Keyboarder Hans Wanning und dem Schlagzeuger Jaime Moraga Vasquez sorgte sie am 3. August im nach dem Lockdown langsam wieder erwachenden Konzertleben in Neuss für ein erstes Highlight, als sie im Rahmen der Open-Air-Reihe „Kulturgarten“ am Globe auftrat.