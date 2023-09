Kulturausschuss in Neuss Abonnementreihen mit sechs Konzerten

Das war den Kulturpolitikern zu viel des Guten. Von 14,40 auf 22 Euro wollte die Verwaltung die Eintrittskarte für die „Acoustic Concerts“ im Kulturkeller anheben, aber das schien in einem Schritt den Kulturpolitikern zu viel. So hatte Hartmut Rohmer (SPD) mit seinem Vorschlag leichtes Spiel, den Preis wenigstens in zwei Schritten innerhalb von zwei Jahren anzuheben. Bei vier Enthaltungen wurde sein Vorschlag angenommen. Nun wird der Eintritt also zunächst 17 Euro kosten, Abonnenten müssen 70 Euro berappen.