Pilotprojekt in Neuss : Psychotherapeutische Abendklinik startet im Oktober

Neuss Die St.-Augustinus-Gruppe beginnt am 10. Oktober mit einem Pilotprojekt: Dann eröffnet im Alexius/Josef-Krankenhaus die deutschlandweit erste psychotherapeutische Abendklinik St. Bernhard für junge Leute von 18 bis 30 Jahren.

Und so sieht das Konzept aus: Die Behandlungsdauer beträgt in der Regel zehn Wochen. Und die unterteilen sich in zwei Phasen: In der ersten kommen die jungen Patienten montags, mittwochs und freitags von 17.30 bis 20.30 Uhr in die Klinik. Maximal 15 Patienten werden es sein, mit denen dort gearbeitet wird. „Das wird natürlich nicht ausschließlich Gruppenarbeit sein, sondern auch Einzelgespräche, Therapieangebote wie zum Beispiel eine Sport- oder Kreativtherapie vor Ort. Das werden die Fachkräfte dann entscheiden“, erklärt Köhne. Dienstags und donnerstags stehen den Teilnehmern digitale Module zur Verfügung, mit denen sie allein arbeiten können, auch zu einer Uhrzeit, die ihnen passt. Dazu zählt auch, dass sie ihren Therapeuten direkt anschreiben können, wenn sie Hilfe wünschen. In Phase II sei es, wie der Mediziner ausführt, dann so, dass die Frauen und Männer an zwei Abenden in die Klinik kämen und nur noch an einem Abend die Online-Angebote wahrnehmen.