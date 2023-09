Bauarbeiten in Neuss A57 Richtung Norden komplett gesperrt

Herbstferienbeginn, Wochenende und Feiertag: Diese Kombination dürfte in den kommenden Tagen wieder für volle Autobahnen sorgen. Nicht so auf der Autobahn 57 zwischen dem Autobahndreieck Neuss-Süd und der Anschlussstelle Büttgen, denn die wird von Freitagabend (29. September) bis Mittwochmorgen (4. Oktober) in Richtung Niederlande kurzerhand voll gesperrt. Bauarbeiten – auf neun Kilometern Länge. Das gab es so auch noch nie.