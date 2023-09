Bauarbeiten in Neuss A57 Richtung Norden ab dem Wochenende komplett gesperrt

Herbstferienbeginn, Wochenende und Feiertag: Diese Kombination dürfte in den kommenden Tagen wieder für volle Autobahnen sorgen. Nicht so auf der Autobahn 57 zwischen dem Autobahndreieck Neuss-Süd und der Anschlussstelle Büttgen, denn die wird von Freitagabend (29. September) bis Mittwochmorgen (4. Oktober) in Richtung Niederlande kurzerhand voll gesperrt. Bauarbeiten – auf neun Kilometern Länge. Das gab es so auch noch nie. Zum Start in die Herbstferien und das Wochenende mit Brückentag, gibt es in NRW und den belibten urlaubsstrecken in ganz Deutschland erhöhte Staugefahr. Wo es besonders voll werden soll, erfahren Sie hier.