Unfall in Höhe von Neuss Morgensternsheide Kollision zwischen zwei Lkw auf der A57 in Richtung Krefeld

Die Neusser Feuerwehr wurde am Montag, 24. Juni, um 14.39 Uhr zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Es war auf der A57 in Fahrtrichtung Krefeld zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw gekommen. Die Fahrzeuge kollidierten in Höhe des Rastplatzes Morgensternsheide und kamen in der Mittelleitplanke zum Stehen. Das teilt die Neusser Feuerwehr mit.