Weihnachtliches Kabarett in Neuss : A-Cappella-Comedy im Landestheater mit „LaLeLu“

Weihnachtliches Kabarett in Neuss

Neuss Ein finnischer Weihnachtsengel, Xavier Naidoo als Esel und dazu eine große Auswahl an unterschiedlichen Musikgenres: Das und noch viel mehr präsentiert das Hamburger Quartett „LaLeLu“ ihrem Publikum im Rheinischen Landestheater.

Jan Melzer zitiert den britischen Sänger George Michael, wenn er von seiner Angst vor Weihnachten erzählt: „Man(n) möchte einerseits überraschen und doch schenken, was sie sich wünscht.“ Ein ganz starkes Solo sang er als Julio Iglesias, der „extra für Neuss exhumiert“ wurde, zum Tränen lachen schön. Die geborene Finnin Sanna Nyman schilderte das Weihnachtsfest in ihrer Heimat mit sehr viel Alkohol: „Upsis, Pubsis“. Als finnischer Weihnachtsengel bringt sie Erotik pur ins Programm, wenn sie den Nikolaus verführt. Der staunt nur „Ho, ho, ho“. In einem entzückenden Puppentheater singen die Vier perfekt „In der Weihnachtsmetzgerei“: Zwischen Gans und Huhn gibt es viel zu tun.