Veranstaltung in Neuss 80er-Jahre-Party in der Wetthalle

Den Auftakt macht die U2-Tribute-Band „U2FlyOne. Von „With or Without You" bis hin zu „Where the Streets Have No Name" sollen die Klänge einer der größten Bands aller Zeiten live und hautnah erlebt werden können. Daran anschließend will die „12Inch-Band“ mit ihrem Elektro-Pop-Sound die Tanzfläche zum Beben bringen. Zudem steht Tanzen zu den Hits von Depeche Mode, New Order, Madonna und vielen mehr auf dem Programm.