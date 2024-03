Wegen Sanierungen der Alten Post in Neuss 76. Jahresausstellung ist zu Gast im Landestheater

Die 76 ist keine besondere Zahl. Sie wirkt geradezu langweilig – immerhin deutet sie weder auf ein Jubiläum noch auf einen runden Geburtstag hin. „Sie ist nicht einmal eine Primzahl“, sagt Kulturdezernentin Ursula Platen. Und doch ist die 76. Jahresausstellung mit Werken von Neusser Künstlerinnen und Künstlern in mehrfacher Hinsicht eine Besondere: Zum ersten Mal wurde sie von der stellvertretenden Leiterin des Kulturforums Alte Post, Eva Rottstedt, kuratiert. Und da das Gebäude des Kulturforums aktuell wegen Sanierungsarbeiten geschlossen ist, musste ein Ausweichort her: „Wir haben einen Raum gesucht, der für die Öffentlichkeit gut zugänglich ist und der viel Platz und hohe Wände für großformatige Arbeiten hat“, erzählt Rottstedt. Dadurch musste auch der Termin der Jahresausstellung, die traditionsgemäß in den Wintermonaten stattfindet, auf das Frühjahr verschoben werden. Schließlich sei die Wahl auf das Foyer des Rheinischen Landestheaters (RLT) im ersten Obergeschoss gefallen. „Es passt gut, dass an dieser Stelle nun ähnlich wie im Gebäude der Alte Post die bildende und darstellende Kunst aufeinandertreffen“, sagt Ursula Platen. Gleichzeitig hoffe man auch darauf, mit den Theater- bzw. Ausstellungsgästen neue Zielgruppen zu erschließen. „Es ist eine Win-Win-Situation“, sagt Dramaturgin Eva Veiders. Das RLT schätze den Austausch mit anderen Neusser Kulturinstitutionen und für das Publikum sei die Ausstellung ein tolles zusätzliches Erlebnis.